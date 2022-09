Peiling: meer dan helft Marokkanen tegen polygamie

Meer dan 57 procent van de Marokkanen is tegen polygamie, blijkt uit onderzoek van Sunergia.

Ruim 43 procent van de mannen is voorstander van de huwelijksvorm waarbij één persoon tegelijkertijd gehuwd is met twee of meer personen. Slechts 24 procent van de vrouwen is het daar mee eens.

Zo'n 45 procent van de mannen zegt tegen polygamie te zijn en van de vrouwen geeft 69 procent aan geen voorstander te zijn.

Tegenstanders zijn vooral jongeren; driekwart (73 procent) van de 18 tot 24 jarigen stemt tegen. Ook wonen tegenstanders voornamelijk in het noorden en oosten van het land; 55 procent van die inwoners is geen voorstander.

In het zuiden van het land antwoordde 35 procent van de respondenten tegen polygamie te zijn.

