Ontmoeting Koning Mohammed VI en Spaanse premier Sanchez vindt eind dit jaar plaats

Een nieuwe diplomatieke top tussen Marokko en Spanje zal naar verwachting in november van dit jaar nog plaatsvinden.

Tijdens de top zullen de Spaanse premier Pedró Sanchez en koning Mohammed VI van Marokko opnieuw samenkomen, meldt het Spaanse dagblad El Pais na een gesprek met de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares.

De Spaanse diplomaat zou dat hebben afgesproken met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita tijdens de ontmoeting die vorige week plaatsvond op de bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York.

De bijeenkomst in november is bedoeld om de afspraken van eerder dit jaar te concretiseren. De twee landen besloten in april om het diplomatieke conflict te beëindigen en de betrekkingen aan te halen.



De twee buurlanden hadden een voorlopige routekaart uitgewerkt waarin 16 punten staan opgesomd. Op korte termijn werd besloten om per direct het maritiem passagiersverkeer te hervatten zodat veerdiensten weer kunnen varen. Ook werd besloten om de landsgrenzen te heropenen.

Marokko en Spanje lijken tot dusver tevreden met de "positieve resultaten" van de hernieuwde betrekkingen die zes maanden geleden werden ingeluid.

© MAROKKO.NL 2022