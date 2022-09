Premier Akhannouch aanwezig op begrafenis Japanse oud-premier Shinzo Abe

Premier Aziz Akhannouch zal dinsdag namens koning Mohammed VI deelnemen aan de begrafenis van de vermoorde Japanse ex-premier Shinzo Abe (67).

Akhannouch arriveerde maandag in Tokio en werd ontvangen door minister-afgevaardigde van Buitenlandse Zaken Endo Shigeru en de Marokkaanse ambassadeur Rashad Bouhlel.

Abe, een van de meest invloedrijke politici in zijn land, werd in juli op straat neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Shinzo Abes staatsbegrafenis heeft twee gezichten. Naar verwachting zullen meer dan 700 buitenlandse gasten aanwezig zijn bij de begrafenisplechtigheid van Abe, die dinsdag in de Japanse hoofdstad zal plaatsvinden. Maar uit opiniepeilingen blijkt namelijk dat meer dan de helft van de bevolking tegen een staatsbegrafenis is.



Sinds de huidige premier Fumio Kishida aankondigde dat er een officiële staatsbegrafenis voor Abe komt, is er in Japan ophef ontstaan die de afgelopen weken alleen groeide.

De begrafeniskosten worden geschat op 1,65 miljard yen (€ 11,5 miljoen), een doorn in het oog van veel Japanners die momenteel kampen met economische problemen. Vorige week stak een man zichzelf uit protest in brand voor het premiersgebouw in Tokio.

