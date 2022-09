Aantal echtscheidingszaken in Marokko neemt toe

Rechtbanken in Marokko registreerden vorig jaar zo'n 27.000 echtscheidingszaken.

Het is het hoogste aantal sinds de inwerkingtreding van de Familiewet in 2004. Elk uur vinden er in Marokko drie echtscheidingszaken plaats.

Het aantal scheidingen in Marokko daalden in coronajaar 2020 naar 20.372 gevallen (van 26.914 gevallen in 2019) maar liepen vorig jaar weer op naar het recordhoge aantal van 26.957.

De meeste scheidingen vinden plaats met goedkeuring van beide partners, één van de gevolgen van de totstandkoming van de familiewet. Het aantal overeengekomen echtscheidingen is namelijk opgelopen van 1860 in 2004 tot 20.655 in 2021.

