Marokkaanse fosfaatreus OCP koopt 50% van Spaanse GlobalFeed

De Marokkaanse fosfaatproducent OCP heeft 50 procent van de aandelen van GlobalFeed gekocht.

Het bedrijf is onderdeel van Fertinagro Biotech, een grote Spaanse kunstmestproducent.

GlobalFeed is actief in het segment diervoeding. Het produceert en distribueert een breed scala aan producten op basis van fosfaat. OCP is de Marokkaanse marktleider op het gebied van fosfaatproductie.

Met de overname hoopt OCP een groeiwinst te kunnen maken op de diervoedermarkt. "Deze nog nauwere samenwerking met OCP zal onze industriële capaciteiten en marktgroei versnellen, waardoor boeren betere toegang krijgen tot onze geavanceerde technologieën en de meest betrouwbare op fosfaat gebaseerde voedingsalternatieven op de markt", aldus Javier Martin, CEO van GlobalFeed.

