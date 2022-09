Vrijgelaten krijgsgevangene Saadun opgelucht weer terug te zijn bij familie in Marokko

De door Rusland vrijgelaten Marokkaanse krijgsgevangene Ibrahim Saadun is zaterdag aangekomen in Casablanca.

Hij werd op de internationale luchthaven warm onthaald door zijn ouders en familieleden.

"Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me voel, ik geloofde het eerst niet, ik realiseerde me pas echt toen ik aankwam in Saoedi-Arabië, waar ik zeer goed werd ontvangen na mijn vrijlating. Ik wil de Saoedische en Marokkaanse koninklijke families bedanken voor hun tussenkomst.", zei Saadun tegenover de massaal aanwezige Marokkaanse pers.

"Ik wil de aandacht vestigen op de moeilijke situatie in Oekraïne en de strijd van de bevolking in deze moeilijke tijd", voegde hij eraan toe.



Student

Saadun woonde sinds 2019 in Oekraïne en studeerde daar luchtvaarttechniek. Hij werd in april opgepakt toen hij vocht voor de Oekraïense strijdkrachten en begin juni ter dood veroordeeld door een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk. De regering in Donetsk besloot begin juli om de uitvoering van de doodstraf voorlopig op te schorten.

Saduun is één van de tien buitenlandse krijgsgevangenen die vorige week door Rusland werden vrijgelaten nadat ze in Oekraïne gevangen waren genomen. De vrijlating gebeurde na bemiddeling van Saoedi-Arabië.

