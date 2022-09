Weski: beschuldiging advocaat Youssef T. zeer laakbaar

Advocaat Inez Weski noemt de beschuldiging dat zij informatie van haar cliënt Ridouan Taghi heeft doorgespeeld uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught "onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar".

De nieuwe advocaat van Youssef T. , neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Taghi, zei dat Weski informatie heeft doorgespeeld onder druk van Ridouan.

Raadsman André Seebregts zei dat dinsdag tijdens een zitting in de zaak van Youssef in de rechtbank in Amsterdam. "De uitspraak van Seebregts verbaast mij", reageerde Weski. "Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen."

Seebregts zei dat het erop lijkt dat Weski "niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man", waarmee hij op Ridouan doelt. "Weski is een heel kundige advocaat. Ze is integer. En een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet."



Geen aanwijzingen

Volgens Weski tracht Seebregts "kennelijk op die manier zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen". "In dit geval van mij." Seebregts wilde niet aangeven of hij Weski vooraf op de hoogte had gebracht van zijn betoog.



Het Openbaar Ministerie liet tijdens de vorige zitting in juli weten dat het na onderzoek geen aanwijzingen had gevonden dat Weski informatie lekte, of een USB-stick de gevangenis in had gesmokkeld. Dinsdag zei het OM dat er in augustus nog een proces-verbaal hierover in het dossier was gevoegd, zonder daar nader op in te gaan.



Opnames

Weski gaat om dat stuk vragen, laat ze weten. "Mij is tot op heden niets door het OM gevraagd of voorgelegd."

Het OM liet daarnaast ook weten dat het eventuele bestaan van een tweede communicatielijn tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld (naast de lijn die via Youssef T. liep) "niets afdoet" aan "het handelen van T. in de EBI". "En daarvan zijn allemaal opnames, er wordt precies gezien wat er allemaal gebeurt", aldus de officier van justitie. Youssef en Ridouan werden geruime tijd gefilmd en afgeluisterd tijdens de gevangenisbezoeken.

De 39-jarige Youssef T. wordt er onder meer van verdacht dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de EBI en dat hij de schakel is geweest tussen zijn gedetineerde neef en de buitenwereld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht.

