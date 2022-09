Porsche van Ajacied Ihattaren zwaar beschadigd door vermoedelijk aangestoken brand

De grijze Porsche Panamera van Ajax-voetballer Mohammed Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht in vlammen opgegaan.

Volgens de Utrechtse politie is het vuur vermoedelijk aangestoken. Vorige week werd de auto van de broer van de voetballer al in de as gelegd, melden politiebronnen.

De auto van Ihattaren ging rond drie uur in de nacht in vlammen op. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomend at het voertuig afbrandde. In Nederland kent de wagen een catalogusprijs van ruim 177.000 euro.

Eerder op de dag stapte de Ajacied in het huwelijksbootje met TikTok-ster Yasmine. De auto van Ihattaren stond geparkeerd aan de Bernadottelaan, een straat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie Utrecht gaat dinsdag buurtonderzoek doen om te achterhalen wie achter de mogelijke brandstichting zit.



Het is ook nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand die de BMW 3 serie van de broer van Mohammed, Yassir Ihattaren, in de as legde. Het onderzoek loopt nog naar de eerste brand.

Het gonst al langer van de geruchten rond Ihattaren. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel verkeren de voetballer en zijn familie te dicht met "personen uit het criminele milieu".

