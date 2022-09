Zweden meldt krachtige ontploffingen bij Nord Stream

De Zweedse nationale seismische dienst heeft maandag via meetstations in Zweden en Denemarken krachtige onderzeese ontploffingen gemeten in dezelfde gebieden waar lekkages zijn aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.

Dat heeft de directeur van de seismologische dienst gezegd tegen de Zweedse nationale omroep SVT. Volgens directeur Björn Lund kan er geen twijfel over bestaan dat het om explosies gaat.

Er wordt over gespeculeerd dat er sabotage is gepleegd aan Nord Stream 1 en 2, die vanuit Rusland via de Oostzee gas vervoeren naar Duitsland. Momenteel zijn de leidingen niet in gebruik, maar ze bevatten wel gas.

SVT meldt dat het Zweedse nationale seismische netwerk dat aardbevingen meet, twee ontploffingen heeft gedetecteerd. Een had een kracht van 2.3 en werd geregistreerd door wel dertig meetstations in het zuiden van Zweden.



De eerste ontploffing werd gemeten om 02.03 uur maandagnacht en de tweede om 19.04 uur op maandagavond, aldus SVT.



Drie lekkages

De ontploffingen werden gemeten in de buurt van het Deense eiland Bornholm, waarlangs Nord Stream 1 en 2 lopen. De drie lekkages kwamen aan het licht door een sterke daling van de druk in de pijpleidingen.

Volgens Lund werd in 2016 voor het laatst in hetzelfde gebied een vergelijkbare seismische gebeurtenis gemeten. Hij zegt dat het een gebied is waar niet vaak wordt getraind door het leger en dat doorgaans informatie wordt gegeven aan de seismologische dienst over ontploffingen onder zee. Dat is nu niet gebeurd, aldus Lund. De gegevens over de explosies zijn overgedragen aan het Zweedse leger.

Het Deense leger heeft beelden vrijgegeven die zijn gemaakt door een helikopter van bubbels in het water als gevolg van de gaslekkages. Het gaat om een gebied met een diameter van een kilometer en een kleiner gebied met een diameter van 200 meter. Denemarken stuurt een oorlogsschip naar het gebied.

