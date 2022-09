Utrecht compenseert per direct minima en middeninkomens

De gemeente Utrecht gaat per direct minima en mensen met een middeninkomen compenseren in hun inkomen.

Zo stelt de gemeente extra geld beschikbaar om de energierekening te compenseren. Mensen die al jaren in de bijstand zitten, krijgen automatisch een extra maandelijkse inkomenstoeslag.

Studenten die door de hoge energierekening in de problemen komen, hebben ook recht op een vergoeding. "Daarom biedt de gemeente zelfstandig wonende studenten aan bijzondere bijstand aan te vragen", aldus wethouder Linda Voortman (Werk en inkomen).

Utrecht draagt verder extra bij in de zorgkosten voor de laagste inkomens en arme gezinnen krijgen een kledingpas om warme kleding voor hun kinderen te kunnen kopen. Het gaat in totaal om 2000 kinderen.



De maatregelen gaan per 1 oktober in en bedragen bij elkaar 7 miljoen euro. Utrecht wil het koopkrachtakkoord van het Rijk (17 miljard euro) dat op 1 januari ingaat, niet afwachten. "De ernstige signalen uit de stad en het uitblijven van maatregelen al dit najaar zorgt ervoor dat we ons als gemeente genoodzaakt voelen om onze inwoners extra te ondersteunen op het gebied van bestaanszekerheid, in elk geval tot het moment waarop de meeste maatregelen uit het akkoord ingaan. Voor 2023 maken we een nieuwe afweging wat er nodig is", schrijft de wethouder in een brief aan de raad.

Utrecht steunt ook heel specifiek de middeninkomens, omdat er "voor hen tot nu toe geen generieke regelingen zijn". "Zij kunnen nergens aanspraak op maken, maar zakken wel door het ijs. Met name gezinnen met meerdere kinderen, oudere kinderen, alleenstaanden en paren zonder kinderen komen al fors tekort of houden weinig over", zegt de wethouder over de reden om deze groep ook verlichting te brengen.

