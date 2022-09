Marokko pleit voor eenzijdige handelsovereenkomst Ceuta, invoer verboden

Marokko is bereid het goederenverkeer met de Spaanse exclave Ceuta te heropenen op voorwaarde dat alleen goederen het land uit mogen.

Het eenzijdige handelsverkeer moet voorkomen dat er Spaanse goederen Marokko binnenkomen, meldt een ingewijde aan nieuwsdienst Ceuta Ahora.

Het nieuws komt enkele dagen nadat de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares liet weten dat het handelsverkeer aan de Spaans-Marokkaanse landsgrenzen vanaf januari 2023 zal worden hervat, zonder daarbij in details te treden.

Albares deed die onthulling na een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita. De twee ministers spraken elkaar vorige week aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York en gaven beiden aan tevreden te zijn over de "positieve resultaten" van de hernieuwde betrekkingen die zes maanden geleden werden ingeluid.



Het goederenverkeer aan de landsgrenzen tussen Marokko en Spanje werd in 2018 (Melilla) en 2019 (Ceuta) door Marokko opgeschort vanwege de negatieve impact die de Spaanse smokkelwaar had op de kwetsbare economieën in de nabijgelegen Marokkaanse regio's.

Volgens de Marokkaanse douane en belastingdienst komt er jaarlijks tussen de zes en acht miljard DH aan smokkelwaar vanuit Spanje Marokko binnen. De Marokkaanse schatkist liep inkomsten en radicale oplossingen waren nodig om de illegale handel te stoppen.



Het eenzijdige besluit van Marokko viel echter niet goed in Spanje. De exclaves zijn voor de bevoorrading mede afhankelijk van de doorvoer uit Marokko en bewoners van de Spaanse exclaves staken vrijwel dagelijks de grens over om goedkoper boodschappen te doen in Marokko. Veel bewoners van de Marokkaanse grensregio zijn op hun beurt financieel afhankelijk van de informele invoer en verkoop van smokkelwaar (contrabando) uit Spanje.

Volgens Spaanse bewindslieden probeerde Rabat de informele handel tussen inwoners van Noord-Marokko en de Spaanse exclaves te "verdrinken". Ook zou de Marokkaanse regering de coronacrisis misbruiken om de exclaves economisch te laten doodbloeden. Het hervatten van het goederverkeer was dan ook een belangrijk punt voor de Spaanse premier Pedro Sanchez toen de twee landen in april besloten om de ruzie bij te leggen en de betrekkingen nieuw leven in te blazen.



Door het goederenverkeer eenzijdig toe laten zou Marokko toekomen aan de wens van Madrid zonder dat de Marokkaanse schatkist inkomsten misloopt door de smokkelwaar uit Spanje.

Grote verliezers blijven de inwoners van onder meer Fnideq, die lopen al enkele jaren inkomsten mis als gevolg van het het verbod.

