Protesten in Frankrijk om hoge prijzen en pensioenhervorming

Vakbonden in Frankrijk hebben opgeroepen tot landelijke stakingen op donderdag, uit protest tegen de stijgende prijzen en de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron.

De staking zou vooral het openbaar vervoer en de scholen moeten treffen. Hoeveel steun de stakingsoproep daadwerkelijk krijgt is moeilijk te bepalen.

In Parijs bijvoorbeeld zou de metro zonder beperkingen rijden, maar voor bussen en bij treinen in voorsteden werden verstoringen aangekondigd. Er wordt ook gevreesd voor regionale beperkingen in het treinverkeer.

Traditiegetrouw zijn er in Frankrijk in het najaar, wanneer iedereen terug is van de zomervakantie, landelijke protesten over sociale problemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om verzet tegen het economische systeem, flexibilisering, mondialisering en toenemende concurrentie.



Dankzij miljardensteun en een plafond voor energieprijzen is de inflatie in Frankrijk momenteel veel lager dan in andere Europese landen. Meer omstreden is de pensioenhervorming. Daarbij moet de pensioenleeftijd omhoog van 62 naar 64 of 65 jaar. Voor veel mensen in Frankrijk is dit een stap te ver.

De vakbonden en de oppositie zijn momenteel verdeeld in hun protest tegen de regering. Terwijl de vakbonden donderdag demonstreren, hebben de linkse partijen opgeroepen tot een "mars tegen duur wonen en niets doen aan de klimaatcrisis". Deze vindt plaats op 16 oktober.

