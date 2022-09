Kremlin: bezette Oekraïense regio's vrijdag officieel geannexeerd

Rusland gaat de bezette Oekraïense regio's Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja vrijdag officieel annexeren, heeft een woordvoerder van het Kremlin bekendgemaakt.

Het gaat om 15 procent van het grondgebied van Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin houdt om 15.00 uur (lokale tijd) een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. Ook houdt hij dan een grote toespraak.

De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio's zijn donderdag al in Moskou gearriveerd. Zij zijn vrijdag bij de ceremonie aanwezig om de overeenkomst met Rusland te ondertekenen en hebben na afloop een ontmoeting met Poetin. De president zal de Doema, het Russische parlement, op een later moment toespreken.

De autoriteiten in de bezette regio's verzochten woensdag om toetreding tot de Russische Federatie. Ze vroegen Poetin officieel of hun gebieden ingelijfd kunnen worden door Rusland, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor gestemd zou hebben.



Uitslagen referenda

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Loehansk voor toetreding gestemd. In Cherson stemde 87 procent voor en in Zaporizja ruim 93 procent.



In Donetsk lag de uitslag het hoogst met ruim 99 procent. Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.

Op het Rode Plein in het centrum van Moskou wordt vrijdag een concert gehouden ter gelegenheid van de inlijving van de vier regio's. Op het plein zijn al beeldschermen geplaatst met daarop de tekst "Donetsk, Loehansk, Zaporizja, Cherson - Rusland!"

Of Poetin zelf het concert bezoekt, maakt het Kremlin later bekend. Hij bezocht in 2014 wel een soortgelijk concert na de annexatie van de Krim.

