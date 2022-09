BBC schrapt bijna vierhonderd banen bij internationale diensten, waaronder Arabisch

De Britse omroep BBC schrapt bijna vierhonderd banen bij de internationale diensten van BBC World Services.

Omdat steeds meer mensen digitaal op zoek gaan nieuws, wordt de stekker getrokken uit radio-uitzendingen in verschillende talen.

Het gaat bijvoorbeeld om het Arabisch, het Kirgizisch en het Chinees. De BBC zegt in al deze talen wel nog steeds nieuws te zullen aanbieden. Maar dat zal in de toekomst dan alleen via het internet zijn, net als nu bijvoorbeeld ook al het geval is voor het Russisch, Thais en Turks. Van de 41 talen die de internationale dienst aanbiedt, zal straks bijna de helft alleen nog online beschikbaar zijn.

De ingrepen moeten tot een besparing van omgerekend enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Met het plan zet de BBC weer een stapje in zijn eerder dit jaar aangekondigde bezuinigingsdoelstelling. Daarvoor zullen in totaal zo'n duizend banen verloren gaan op een totaal van ongeveer 22.000 arbeidsplaatsen.

