Vierde lek in Nord Stream-pijpleiding gevonden

De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde lek in een van de Nord Stream-pijpleidingen gevonden.

Een woordvoerder van de kustwacht vertelt dat aan de krant Svenska Dagbladet. Het gaat om een lek in Nord Stream 2, in de buurt van een groter lek in Nord Stream 1.

Wanneer het lek ontdekt werd, is niet bekend. "Twee van de vier lekken zijn aangetroffen in de zogenoemde economische zone van Zweden", aldus de woordvoerder. De andere twee werden gevonden in de Deense economische zone. Bij de pijpleidingen zijn maandag explosies gemeten. Volgens Denemarken en Zweden deden de explosies zich buiten hun territoriale wateren voor.

Vermoed wordt dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. De VN-Veiligheidsraad buigt zich hier vrijdag over. Bronnen vertelden aan CNN dat Russische schepen maandag en dinsdag werden gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken. Rusland ontkent de beschuldigingen.



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat de lekken plaatsvonden in een zone die "volledig onder controle staat van Amerikaanse inlichtingendiensten". Volgens Maria Zakharova, een woordvoerster van het ministerie, gebeurde het "in de handels- en economische zones van Denemarken en Zweden. Dat zijn NAVO-centrische landen".

Bewijs van de controle die de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben over Zweden en Denemarken gaf ze niet. Denemarken is lid van de NAVO. Zweden heeft in mei lidmaatschap van de militaire alliantie aangevraagd.

