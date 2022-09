Marokko verlengt coronanoodtoestand tot 31 oktober

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand verlengd tot eind oktober.

Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 30 september te beëindigen. De sanitaire noodtoestand in Marokko werd in maart 2020 voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 28 keer verlengd.

Het verlengen van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" op het moment dat een nieuwe coronagolf uitbreekt.

De laatste coronagolf in Marokko kwam begin augustus officieel tot eind. Het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen is momenteel opvallend laag en schommelt al wekenlang tussen de tien en twintig per dag.



Het land heeft de afgelopen twee jaar vier coronagolven meegemaakt -inclusief de laatste Omricon-golf- die opgevolgd werden met draconische maatregelen vanuit de regering. Zo ging het land meermaals op slot en werd twee keer maandenlang een avondklok ingevoerd.

Zorgautoriteiten in Marokko registreerden in het laatste etmaal 15 nieuwe coronabesmettingen. Het land telt officieel 114 besmette personen, waarvan er drie op de intensive care liggen.

© MAROKKO.NL 2022