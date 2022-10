Rusland: bewijs betrokkenheid Westen bij sabotage pijpleidingen

buitenland 30 sep 11:26

Moskou heeft materiaal in handen dat erop wijst dat het Westen een rol heeft gespeeld in de breuken in de twee onderzeese Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee.

Dat zegt het hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendienst Sergej Narisjkin, melden Russische persbureaus. "We hebben materiaal dat wijst op een Westers spoor in de organisatie en implementatie van deze terroristische daden", citeert persbureau Interfax de Russische topspion. Om wat voor bewijs het precies gaat, zei Narisjkin echter niet. De opmerkingen vormen de meest directe beschuldiging tegen het Westen door een hoge Russische functionaris. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag dat de ongekende sabotage tegen de pijpleidingen een daad van internationaal terrorisme was. De Europese Unie onderzoekt de oorzaak van de lekkages en heeft aangegeven te vermoeden dat sabotage de oorzaak is van de schade aan de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen voor de kusten van Denemarken en Zweden.

VN Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag bijeen over de enorme schade die is aangericht aan de twee gaspijpleidingen, die Russisch gas van Rusland naar Duitsland moeten brengen. Rusland heeft om het spoedberaad gevraagd. Moskou ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten die heeft geleid tot het ontsnappen van het gas. Het Kremlin vindt dat de Amerikaanse president Joe Biden maar eens antwoord moet geven op de vraag of de Verenigde Staten op 25 en 26 september hun dreigementen hebben uitgevoerd ten aanzien van het project Nord Stream.

De VS waren altijd sterk gekant tegen de aanleg van die gaspijpleidingen naar Duitsland. Begin februari zei president Joe Biden dat het afgelopen zou zijn met Nord Stream als Rusland Oekraïne binnenvalt. Washington wijst elke betrokkenheid bij de sabotage van de hand. Beide pijpleidingen waren niet in gebruikt toen maandag de breuken werden ontdekt, maar ze bevatten wel gas. De eigenaar van NordStream 1 zei eerder te verwachten dat vanaf maandag geen gas meer uit de beschadigde gaspijpleiding lekt. © ANP 2022