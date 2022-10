Marokko versoepelt inreisvoorwaarden, geen PCR-test of vaccinatiebewijs meer nodig

Het is voor reizigers niet meer noodzakelijk om bij aankomst in Marokko een PCR-test of een coronavaccinatiebewijs te overleggen.

Dat meldt de nationale luchthavenautoriteit ONDA vrijdag. De maatregel gaat per direct in. Reizigers moeten nog wel over een ingevulde gezondheidsverklaring beschikken.

Met de versoepelingsmaatregel neemt het land afscheid van de laatste coronagerelateerde inreisvoorwaarden die begin dit jaar werden ingevoerd als voorwaarde voor het hervatten van het internationaal vliegverkeer.

De verklaring van de luchthavenautoriteit komt een dag nadat de regering de coronanoodtoestand met een maand heeft verlengd. De laatste coronagolf in Marokko kwam begin augustus officieel tot eind en met het oog op een mogelijke vijfde coronagolf tijdens de herfstperiode blijven de autoriteiten door de noodtoestand beschikken over een wettelijk arsenaal om "uitzonderlijke maatregelen" te treffen.



Het land heeft de afgelopen twee jaar vier coronagolven meegemaakt -inclusief de laatste Omricon-golf- die opgevolgd werden met draconische maatregelen vanuit de regering. Zo ging het land meermaals op slot en werd twee keer maandenlang een avondklok ingevoerd.

Het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen is momenteel opvallend laag en schommelt al wekenlang tussen de tien en twintig per dag. Zorgautoriteiten in Marokko registreerden in het laatste etmaal tien nieuwe coronabesmettingen. Het land telt officieel 118 besmette personen, waarvan er twee op de intensive care liggen.

