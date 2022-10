Wapenstilstand Jemen is afgelopen

buitenland 2 okt 21:41

De wapenstilstand in Jemen, die sinds begin april van kracht was en in augustus nog met twee maanden werd verlengd, is zondag afgelopen.

Ondanks een forse afname van het geweld zijn de Verenigde Naties er niet in geslaagd het staakt-het-vuren te verlengen. De Jemenitische regering maakte zaterdag bekend dat ze een voorstel voor verlenging had ontvangen van speciaal VN-gezant Hans Grundberg en dit "positief zou behandelen". Tegelijkertijd beschuldigde de regering haar tegenstanders, de Houthi-rebellen, ervan hun verplichtingen onder het staakt-het-vuren niet te zijn nagekomen. De Houthi's wezen zondag voorstellen voor verlenging af omdat ze "geen vredesproces initiëren". Volgens de opstandelingen voldeed het voorstel ook anderszins niet aan hun eisen. "Het Jemenitische volk zal zich niet laten mis door valse beloften."

VN-secretaris-generaal António Guterres had vrijdag nog opgeroepen tot verlenging van het staakt-het-vuren, dat immers had geleid tot "de langste fase van relatieve rust sinds het begin van de oorlog", aldus Guterres. De oorlog in Jemen woedt al bijna acht jaar. Hij brak uit nadat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa in 2014 hadden ingenomen en de Jemenitische regering met hulp van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie een tegenactie was begonnen. Het conflict heeft meer dan 150.000 levens geëist en miljoenen mensen uit hun huizen verdreven. Het Aziatische land verkeert in een van de grootste humanitaire crises ter wereld. © ANP 2022