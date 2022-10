Nieuwe gevechten in Jemen na aflopen wapenstilstand

In Jemen zijn maandag gevechten uitgebroken tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen nadat een wapenstilstand was verstreken waarvoor de VN had bemiddeld.

Aan het zuidelijke en westelijke front van de grondstofrijke provincie Marib zijn gevechten uitgebroken, meldt een woordvoerder van de regeringstroepen.

Houthi's zouden er legerposten hebben aangevallen. Vergelijkbare aanvallen zouden hebben plaatsgevonden in de zuidelijke provincie Dhale. In Taiz zouden Houthi's slechts enkele uren na het verstrijken van het staakt-het-vuren regeringstroepen hebben aangevallen, aldus dezelfde bron.

De wapenstilstand in Jemen, die sinds begin april van kracht was en in augustus nog met twee maanden werd verlengd, liep zondag af. Ondanks een forse afname van het geweld waren de Verenigde Naties er niet in geslaagd het staakt-het-vuren te verlengen.



De oorlog in Jemen woedt al bijna acht jaar. Hij brak uit nadat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa in 2014 hadden ingenomen en de Jemenitische regering met hulp van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie een tegenactie was begonnen.

Het conflict heeft meer dan 150.000 levens geëist en miljoenen mensen uit hun huizen verdreven. Het Aziatische land verkeert in een van de grootste humanitaire crises ter wereld.

