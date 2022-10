Olcay Gulsen over Khadija Arib: vrouwelijk leiderschap anders afgerekend dan mannen

Olcay Gulsen vindt het vreemd dat bij vrouwelijk leiderschap minder wordt geaccepteerd dan bij mannelijk leiderschap.

Dat stelde de ontwerper en ondernemer maandag in het programma Khalid & Sophie.

Gulsen reageerde daarmee op de commotie rond haar vriendin Khadija Arib, die vanwege klachten van grensoverschrijdend gedrag vertrokken is uit de Tweede Kamer.

"Van vrouwelijk leiderschap accepteren mensen veel minder", aldus Gulsen. "We kennen van Mark Rutte ook zijn woedeaanvallen, hoe hij handelt. Er wordt minder getolereerd van een vrouw." Gulsen heeft deze dagen een gesprek gehad met Arib over wat er allemaal gebeurd is. "Zij is gebroken hierdoor. Er is veel verdriet, ze is gekwetst." Gulsen beklemtoonde dat zij niet aan tafel zat om Arib te verdedigen.



Zij kreeg wel bijval van feministe en politica Hedy d'Ancona, die ook in de studio zat. "Ik ben er niet zeker van dat dezelfde criteria voor mannen en voor vrouwen worden gehanteerd", aldus D'Ancona.

"Als een vrouw doet wat mannen doen, is dat onverdraaglijk. Mensen ondergaan het minder erg als het uit de mond van een man komt."

© ANP 2022