Marokkaanse import uit Turkije toegenomen ondanks hogere invoertarieven

De import uit Turkije is in de eerste acht maanden van het jaar opgelopen top 44.000 ton, een toename van 30.4 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de Turkse textielexportvereniging ITHIB. De textielexport naar Marokko steeg sneller dan die naar Italië, Duitsland, de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk.

De toename is opmerkelijk omdat de Marokkaanse autoriteiten in januari 2020 hogere invoertarieven op Turkse textielproducten afkondigden. Reden voor de handelsbeperking was de grote hoeveelheid Turkse textielproducten in Marokko die een economische bedreiging vormden voor de lokale textielproductie.

Door de heffing werden Turkse textielproducten duurder in Marokko. Met de protectionistische maatregel hoopte de regering de invoer van textielproducten te beperken en de concurrentiepositie van binnenlandse producten te versterken.



Voordat de maatregel inging konden Turkse exporteurs profiteren van voordelige tarieven als gevolg van de vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en Turkije die in 2006 van kracht ging.

De import van kleding en textiel vormt het leeuwendeel van de totale invoer uit Turkije. Turkse investeerders zijn erg actief in het opzetten van textielfabrieken in Marokkaanse steden.

