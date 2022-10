Marokko: families van vermiste migranten demonstreren in Rabat

Families van jonge vermiste Marokkaanse migranten komen dinsdag in Rabat bijeen om aandacht te vragen voor het lot van vermiste migranten.

Tijdens een sit-in, die gehouden zal worden voor het hoofdgebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen demonstranten de autoriteiten oproepen om meer te doen om vermiste personen te identificeren.

De actievoerders willen dat de autoriteiten DNA-tests sneller toestaan om de identificatie van de stoffelijke overschotten in lijkenhuizen, met name in Nador en in buurland Algerije, te vergemakkelijken.

Ook eisen de actievoerders dat de Marokkaanse regering arrestanten vrijlaat die werden opgepakt tijdens clandestiene migratieoperaties. "Migratie is een recht en geen misdaad", meldt de initiatiefnemer in een persbericht.



Veel van de vermiste jonge Marokkaanse migranten zijn spoorloos nadat ze hebben geprobeerd om vanuit Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Turkije naar landen van de Europese Unie (EU) te migreren.

EU-lidstaten, met name Spanje en Frankrijk, worden samen met Libië, Algerije en Tunesië opgeroepen om namen te publiceren van minderjarigen die worden vastgehouden in detentiecentra voor migranten.

