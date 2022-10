Polisario dreigt Marokko met inzet gewapende drones

marokko 3 okt 21:04

De Saharaanse afscheidingsbeweging Polisario-Front is van plan gewapende drones in te zetten in het zuiden van Marokko.

Dat meldt Polisario-zegsman Omar Mansour vanuit Mauritanië tijdens een persconferentie die plaatsvond na zijn ontmoeting met de Mauritaanse president Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani. Volgens de woordvoerder van de militante groep zullen de drone-aanvallen onder leiding van Polisario-leider Brahim Ghali worden uitgevoerd op mankrachten van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) die gestationeerd zijn langs de Sahara-zandmuur. Het is niet de eerste keer dat het Front dreigt met drone-aanvallen. Uit een geluidsopname van de hooggeplaatste Polisario-functionaris Bachir Mustapha Sayed liet de organisatie vorig jaar weten te beschikken over gewapende drones maar dat ze niet over de middelen beschikken om ze daadwerkelijk te gebruiken.

In de afgelopen weken hebben meerdere Saharaanse nieuwsdiensten echter melding gemaakt van vermeende nieuwe aankomsten van grote hoeveelheden Russische wapens. De wapenleveringen zouden onderdeel uitmaken van bestellingen die het Algerijnse leger eerder dit jaar bij Rusland heeft gedaan.