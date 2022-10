Zwitserse toeriste vindt giftige schorpioen in bagage na reis in Marokko

marokko 3 okt 21:06

Een Zwitserse vrouw die op reis was in Marokko ontdekte bij haar terugkeer in Zurich een giftige schorpioen in haar bagage.

Het giftige kruipende beestje leefde nog, meldt het Zwitserse persbureau SDA. De vrouw belde het alarmnummer en een reptielenspecialist van de politie adviseerde telefonisch om de koffer op slot te doen en in de badkuip te leggen. Schorpioen kunnen gladde oppervlakken niet beklimmen. Hulpdiensten slaagden er uiteindelijk in om de zwarte schorpioen met een pincet te vangen. Het ging om de zogenaamde Androctonus liouvillei. Het beestje is zeer giftig en een steek kan dodelijk zijn. Het is niet duidelijk welke regio in Marokko de vrouw heeft bezocht. De schorpioen werd toevertrouwd aan een reptielenspecialist.