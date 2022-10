Kabinet gaat meer meebetalen aan energierekening na kritiek

Het kabinet gaat een groter deel van de energierekening van huishoudens voor zijn rekening nemen.

Huishoudens zouden aanvankelijk vanaf 1 januari maximaal 0,70 euro betalen per kilowattuur stroom en 1,50 euro per kuub gas maar na kritiek is besloten om de maximumtarieven te verlagen naar respectievelijk 0,40 euro en 1,45 euro, melden RTL Nieuws en het AD.

Ook het maximale verbruik van elektriciteit gaat omhoog. Het maximaal jaarverbruik waar het verlaagde tarief van 0,40 euro betrekking op heeft wordt verhoogd van 2.400 naar 2.900 kWh. Voor gas blijft het maximale verbruik staan op 1.200 kuub per jaar. Voor het energieverbruik daarboven betaalt men het tarief dat is afgesproken in het energiecontract.

Het eerder afgekondigde verbruiksplafond werd vorige maand bekritiseerd. Volgens maatschappelijke organisaties en politici zijn er veel huishoudens die jaarlijks noodgedwongen veel energie moeten gebruiken, bijvoorbeeld om medische redenen of omdat gezinnen in een slecht geïsoleerd huis wonen.



Door de hoge energieprijzen van de laatste tijd raken veel huishoudens in geldproblemen en om te voorkomen dat het aantal verder groeit besloot het kabinet vorige maand om een maximumtarief in te stellen voor stroom en gas. De maatregel gaat vanaf 1 januari in maar er zijn ook plannen om de ingangsdatum te vervroegen naar begin november.

Huishoudens met een vast energiecontract waarin lagere tarieven zijn afgesproken dan het prijsplafond van het kabinet zullen nog niets merken van de maatregel. Zij blijven gedurende de looptijd van het contract de lagere tarieven betalen.

