Marokko wil handelsvolume met Saoedi-Arabië verhogen naar $5 miljard

Marokko wil het handelsvolume met Saoedi-Arabië de komende 5 jaar verhogen tot 5 miljard dollar

Dat zei de Marokkaanse minister Ryad Mezzour (Industrie en Handel) dinsdag in Casablanca tijdens zijn toespraak op het economisch forum Marokko-Saoedi-Arabië, georganiseerd door ondernemersvereniging CGEM en de Saoedische vereniging van Kamers van Koophandel.

Het huidige handelsvolume bedraagt momenteel 1,7 miljard dollar maar beide landen zien mogelijkheden om de economische betrekkingen verder uit te breiden. De verklaring van Mezzour komt een dag nadat hij samen met zijn Saoedische ambtgenoot Majid bin Abdullah Al-Qasabi een overeenkomst tekende om de halal-labels in beide landen te standaardiseren. De overeenkomst moet leiden tot een bredere onderlinge acceptatie van gecertificeerde halal-producten.

De Saoedische functionaris leidt een delegatie van meer dan 90 mensen, waaronder 60 uit het bedrijfsleven, en 30 anderen die verschillende overheidsinstanties in Saoedi-Arabië vertegenwoordigen.



De Saoedische minister kondigde aan dat in Casablanca een nieuw kantoor voor handelsvertegenwoordiging zal worden ingehuldigd, met als doel de bilaterale economische betrekkingen verder te ontwikkelen.

Ook onderzoeken beide landen de mogelijkheid om samen te werken op het gebied van militaire industrie, luchtvaart en spoorvervoer.



Verzoening

De aanwezigheid van de Saoedische minister in Marokko komt enkele maanden nadat de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita in Riyad was om overleg te voeren met de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman.



Rabat en Riyad willen de betrekkingen hervatten na bijna drie jaar van onderlinge spanningen vanwege de crisis in Libië, de diplomatieke rel met Qatar die resulteerde in de Golfcrisis en onenigheid over het organiseren van het Wereldkampioenschap voetbal in 2026.

De twee landen gaan samenwerken op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal en er wordt gewerkt aan een nieuwe zeeverbinding om de hoge kosten van zeetransport tussen de twee landen te verlagen.

Rabat en Riyad sloten in mei een nieuwe energiesamenwerking bedoeld om de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie over hernieuwbare energie te stimuleren.

© MAROKKO.NL 2022