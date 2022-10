Hof in België schrapt uitleveringsverbod Iraanse terrorist

Een Belgische rechtbank heeft voorlopig een streep gehaald door het verbod een wegens terrorisme veroordeelde Iraniër uit te leveren aan Iran.

De Iraniër Assadollah Assadi werd vorig jaar in België tot twintig jaar cel veroordeeld wegens het plannen van een terroristische aanslag op een grote bijeenkomst in Parijs van tegenstanders van het Iraanse regime.

Assadi was destijds een diplomaat bij de Iraanse ambassade in Wenen. Het Belgische parlement heeft er afgelopen zomer mee ingestemd dat hij wordt uitgeleverd aan Iran in ruil voor een in februari in Iran opgepakte Belgische hulpverlener, Olivier Vandecasteele.

De ruil wordt in rechtszaken betwist en is nog niet definitief beslist. Assadi zou feitelijk lid zijn van een Iraanse geheime dienst.

