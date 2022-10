Turkse president en Britse premier op nieuwe Europese 'burentop'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de nieuwe Britse premier Liz Truss maken donderdag hun opwachting op een nieuwe Europese top in Praag.

Zij en nog een veertigtal collega-leiders nemen deel aan een nieuw overlegforum voor EU-landen en hun buren.

De Europese Politieke Gemeenschap, zoals het project is gedoopt, moet ervoor zorgen dat Europese landen nauwer samen optrekken in de wereld. Om hun gezamenlijke veiligheid en energievoorziening te versterken, bijvoorbeeld. Die gedachte, die oorspronkelijk van de Franse president Emmanuel Macron komt, is mede ingegeven door de oorlog in Oekraïne, het conflict met Rusland en de steeds killere verstandhouding met China.

Dat Erdogan en Truss bij de 43 leiders zijn die donderdag verschijnen in Praag, noemen de pleitbezorgers van het nieuwe overlegforum bij voorbaat al een succes. De Britse regering heeft sinds de brexit een moeizame verhouding met de EU. De betrekkingen met Turkije zijn er al jaren nog veel beroerder aan toe.

Voor de top waren in totaal 44 landen uitgenodigd. Alleen de Deense premier laat verstek gaan omdat ze de Deense variant van Prinsjesdag niet kan missen, meldt Tsjechië. Dat land is dit halfjaar voorzitter van de EU en organiseert de top.

© ANP 2022