OPEC+ verlaagt olieproductie met 2 miljoen vaten per dag

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten (OPEC+) gaan de olieproductie fors naar beneden bijstellen om daarmee de prijzen te stutten.

Volgens afgevaardigden bij de OPEC-vergadering wordt de productie dagelijks met 2 miljoen vaten teruggebracht.

Een verlaging van deze omvang weerspiegelt volgens kenners de zorgen die er bij de olie-alliantie leven over de vooruitzichten voor de energievraag. Zeker nu centrale banken wereldwijd haast maken met het verhogen van de rente in het licht van de gestegen inflatie. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd scherp gedaald door zorgen op de markt over een economische recessie door sterke renteverhogingen van centrale banken. Daardoor zou de vraag naar olie geraakt kunnen worden.

Eerder dit jaar gingen de prijzen juist nog hard omhoog, vooral door de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen. Dat zorgde voor recordprijzen aan de pomp.



De aangekondigde productieverlaging zal waarschijnlijk kritiek uitlokken van de Verenigde Staten en andere grote olieconsumerende landen. Die landen proberen juist de energiegedreven inflatie te beteugelen. De leveringsvooruitzichten worden nog ingewikkelder door een voorgesteld prijsplafond voor Russische olie. Volgens een Amerikaanse functionaris kan dit binnen enkele weken worden aangekondigd. De Europese Unie zou volgens ingewijden voorstander zijn van een nieuw pakket sancties, dat ook steun omvat voor een prijsplafond voor de verkoop van olie.

Om de brandstofprijzen te drukken, gaven de landen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) strategische olievoorraden vrij en werd door onder meer de Verenigde Staten aan OPEC-leider Saoedi-Arabië gevraagd de productie sterker te verhogen.



Op de grondstoffenmarkt bracht de beslissing van de OPEC om de productie te verlagen weinig reuring. Volgens kenners lijkt de productiebeperking al ingeprijsd. Pas toen bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden met 1,4 miljoen vaten waren gedaald liepen de prijzen op.

Een vat Amerikaanse olie was 1 procent duurder en kostte 87,38 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 1,1 procent duurder op 91,85 dollar per vat.

