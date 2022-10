Poetin geeft Tsjetsjeense leider Kadirov topfunctie in Russisch leger

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov is door de Russische president Vladimir Poetin benoemd tot kolonel-generaal.

Dat is de op twee na hoogste functie in het Russische leger, dat momenteel nederlagen lijdt in Oekraïne.

De 46-jarige leider van de Russische autonome republiek Tsjetsjenië en bondgenoot van Poetin spreekt van een "grote eer" en een "promotie". Op Telegram laat hij weten dat de president hem persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van het besluit.

Kadirov geldt als een van de meest uitgesproken voorstanders van de oorlog in Oekraïne. Hij roept herhaaldelijk op tot drastische acties in dat land, waaronder de inzet van kernwapens, en afgelopen week kondigde hij aan zijn zonen van 14, 15 en 16 jaar naar het front te sturen.

