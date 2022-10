Sanquin: 4 op de 5 bloeddonors hebben corona gehad

77 procent van de bloeddonoren heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt. Dat meldt Sanquin op basis van de nieuwste meting onder Nederlandse bloeddonors.

Onder jonge mensen tussen 18 en 25 jaar is zelfs 90 procent besmet geweest. Van de 70-plussers geldt dat voor 59 procent.

Volgens Hans Zaaijer, hoofd Bloedoverdraagbare Infecties bij Sanquin, is de besmettelijke Omicron-variant de reden dat zoveel mensen corona hebben gekregen. Ter vergelijking, eind 2021, toen er nog geen Omicron was, had één op de vijf bloeddonoren een coronabesmetting doorgemaakt.

"Omicron heeft de wereld een handje geholpen. Die variant blijkt besmettelijker, maar ook minder ziekmakend. Zo hebben we op relatief milde wijze ons afweersysteem getraind in de afgelopen zomer", aldus Zaaijer. Hij gaat dan ook optimistisch de winter in. Dankzij boosters en (her)infecties hebben oudere donors hogere hoeveelheden antistoffen tegen corona.



"Je mag verwachten dat de komende maanden meer besmettingsmomenten zullen plaatsvinden als men samenkomt in warmere en afgesloten ruimtes. Dan helpt het wel als je al antistoffen hebt. We hebben inmiddels gezien dat mensen dan weliswaar nog steeds besmet kunnen worden, maar dan heb je veel minder kans op een ernstig ziektebeeld waarbij je in het ziekenhuis opgenomen moet worden."

Nieuwe vaccinatie

Zaaijer noemt de nieuwe boostercampagne nog altijd nuttig. "Nog zeker 40 procent van de bloeddonors van 70-plus heeft nog geen infectie doorgemaakt. Zij, samen met risicogroepen, hebben baat bij een nieuwe vaccinatie."



Nederlandse bloeddonors zijn niet volledig representatief voor de Nederlandse bevolking, meldt Sanquin."Donoren zijn wat gezonder dan gemiddeld", vertelt Zaaijer woensdagavond bij tv-programma Atlas. "Aan de andere kant, als donors voorzichtiger leven, dan is het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk nog hoger dan 4 op 5".

Het is het vijfde onderzoek van Sanquin Research naar antistoffen tegen corona. Het onderzoek werd tussen eind augustus en begin september uitgevoerd onder 2000 bloeddonoren in heel Nederland.

© ANP 2022