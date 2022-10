Gemeenten regelen tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen

Op verschillende locaties in het land worden op korte termijn tijdelijke opvanglocaties ingericht om de druk op Ter Apel en de reguliere asielzoekerscentra verder te verminderen.

Maximaal 184 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen op een schip op de IJssel in Deventer. Rivierschip Princesse de Provence is van half oktober tot half maart beschikbaar, meldt de Overijsselse gemeente donderdag.

Andere gemeenten hebben eerder ook een asielschip gebruikt om asielzoekers onderdak te bieden. Zulke opvangschepen meerden onder meer aan in Amsterdam, Velsen-Noord, Zwolle, Genemuiden, Ridderkerk, Middelharnis en Huizen.

Nieuwe asielzoekers kunnen langer worden opgevangen in het Groningse Stadskanaal. De opvang in de noodlocatie daar, niet ver van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, wordt verlengd. Twee nachten in de week mogen asielzoekers er slapen.



De gemeente meldt niet hoelang de opvang wordt verlengd. "Vanaf 1 oktober zijn veel noodopvanglocaties in het land gesloten. Daarmee komen de kwetsbare groepen extra in het gedrang", verklaart Stadskanaal de verlenging.



Stadskanaal

Stadskanaal vangt sinds 9 juni asielzoekers op in een tent aan de Manegelaan. Daar kunnen ongeveer honderd mensen terecht. De tent was aanvankelijk bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, maar bleek toch niet nodig voor hen. Een tijdlang heeft er ook een tweede tent gestaan, maar die is afgebroken toen de 'wachtkamer' voor asielzoekers bij Zoutkamp in gebruik werd genomen.

De gemeente Arnhem vangt "op korte termijn" nog eens 160 vluchtelingen op. Die worden ondergebracht in het Postillion Hotel aan de Europaweg in de Gelderse hoofdstad. De helft van de plekken is bedoeld voor de opvang van minderjarige vluchtelingen. De overige tachtig plekken zijn voor andere statushouders en asielzoekers.



Ter Apel

"De vreselijke situatie in Ter Apel, waar vluchtelingen buiten en kinderen op bankjes moeten slapen, dat is niet acceptabel. Daarom zetten we graag een stap naar voren als de omstandigheden daarnaar vragen", zegt de Arnhemse wethouder voor Vluchtelingenzaken Paul Smeulders.



In Goirle (Noord-Brabant) worden vanaf 1 december tot 1 mei volgend jaar vijftig tot zeventig vluchtelingen opgevangen in een voormalig fratershuis aan de Tilburgseweg, maakte de gemeente donderdag bekend.

Verder worden maximaal 45 asielzoekers opgevangen in dorpshuis De Koels in het Gelderse Vuren. Ze kunnen er vanaf 17 oktober tot de jaarwisseling terecht. In het Zeeuws-Vlaamse Hulst worden vanaf komende dinsdag tot 35 asielzoekers opgevangen in het plaatselijke zwembad.

© ANP 2022