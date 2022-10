Ex-agent richt bloedbad aan onder vooral kinderen in Thailand

Een ontslagen politieagent heeft in het noordoosten van Thailand een bloedbad aangericht in een kinderdagverblijf, waar onder anderen 22 kinderen werden gedood volgens Thaise media.

In totaal zijn 38 mensen dood. De 34-jarige dader, Panya Khamrap, pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Panya had net een rechtszitting achter de rug over drugsbezit en arriveerde bewapend met een geweer, een pistool en een mes bij het verblijf waar zijn kind niet aanwezig bleek. Hij schoot toen op medewerkers. De veelal erg jonge kinderen werden vooral gedood met het mes.

Vervolgens vertrok hij met zijn pick-up, reed op omstanders in en schoot op voorbijgangers. Daarbij vielen negen doden. Thuisgekomen vermoordde hij naar het zich laat aanzien zijn vrouw en kind voor hij zelfmoord pleegde. Een hoge politieofficier heeft tegen de omroep Thai PBS gezegd dat de dader zeer waarschijnlijk onder invloed van drugs was.



In Thailand zijn massale schietpartijen zeldzaam. Twee jaar geleden doodde een soldaat die boos was over een vastgoeddeal minstens 29 mensen. Wel is het wapenbezit in Thailand hoog in vergelijking met sommige andere landen in de regio.

Daarnaast zijn er veel illegale wapens die het land werden binnengesmokkeld uit door conflicten verscheurde buurlanden.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

