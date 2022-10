Onderzoek naar hoestdrank uit India na dood 66 kinderen in Gambia

buitenland 6 okt 6:58

India onderzoekt een hoestdrank die in het land geproduceerd is na tientallen doden in het Afrikaanse land Gambia had.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn door het middel zeker 66 kinderen door nierfalen zijn omgekomen, mogelijk vanwege het verontreinigde middel. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus noemde de dood van de tientallen kinderen een "hartverscheurend verlies". De WHO kan niet uitsluiten dat de hoestdrank, geproduceerd door Maiden Pharmaceuticals, ook naar andere landen is geëxporteerd. "Het is mogelijk dat dit verontreinigde middel ook elders in de wereld opduikt", zei Ghebreyesus erover. Gambia kampte in juli met de zwaarste overstromingen in jaren, waardoor rioleringen overstroomden. Sindsdien werd de sterfte onder de kinderen door het lokale ministerie van Volksgezondheid onderzocht.

Bij veel van de jonge slachtoffers werd de poepbacterie E. coli in de ontlasting aangetroffen. Of dit komt omdat zij de hoestdrank hadden gedronken of dat dit het gevolg was van de overstroomde rioleringen konden de Gambiaanse autoriteiten niet vaststellen. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan. De farmaceut in kwestie wilde niet reageren op vragen van persbureau Reuters. © ANP 2022