Asielopvang voldoet volgens rechter niet aan EU-norm en moet verbeteren

De asielopvang in Nederland voldoet momenteel niet aan de Europese normen en de overheid moet de komende tijd maatregelen nemen om de situatie te verbeteren.

Dat oordeelde de bestuursrechter in Den Haag donderdag tijdens een door VluchtelingenWerk Nederland aangespannen kort geding.

De organisatie stapte in de zomer naar de rechter vanwege de opvangcrisis in het land, in de hoop een oplossing voor de ondermaatse asielopvang af te dwingen.

De asielzoekerscentra (AZC's) in Nederland zitten al langere tijd overvol en de omstandigheden in de tijdelijke noodopvang zijn slecht. De rechter stelt VluchtelingenWerk deels in het gelijk.



Volgens de rechter zijn de Staat en het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) verplicht om asielzoekers menswaardig op te vangen, zegt de rechter. De huidige noodopvang voldoet daar niet aan.

VluchtelingenWerk wilde onder meer dat de noodopvang weer aan de minimale eisen voldoet. De verantwoordelijken hebben negen maanden om zaken op orde te krijgen. Zo moet er minimaal 4 vierkante meter slaapruimte per persoon zijn en mogen maximaal één gezin of zes personen van hetzelfde geslacht in een slaapkamer verblijven.

