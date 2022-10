Mensenrechtenraad VN weigert debat over Chinese schendingen

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het verzoek afgewezen om een debat te houden over de situatie in de Chinese regio Xinjiang.

Vorige maand schreef de toenmalige VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet in een rapport dat China zich daar schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen. Toch stemden slechts 17 landen voor een debat en 19 tegen.

In Xinjiang wonen met name islamitische Oeigoeren en die zijn het slachtoffer van onderdrukking door het "uiterst problematische" Chinese beleid. China doet aan grootschalige en willekeurige opsluiting van moslims en er zijn berichten over stelselmatige martelingen.

Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten (VS) bestempelen de ruim gerapporteerde onderdrukking in de Chinese regio inmiddels als genocide, net als de Nederlandse Tweede Kamer. China weerspreekt dat en verwijt Bachelet dat ze zich voor een westers karretje heeft laten spannen.



De VS hadden na het rapport samen met een aantal partnerlanden een verzoek gedaan om de situatie alleen te bespreken, maar dat is dus afgewezen. China zou volgens diplomaten sterk gelobbyd hebben bij landen om tegen te stemmen of zich te onthouden. Vooral veel Afrikaanse en Aziatische landen stemden tegen een debat, Nederland was voor.

De Verenigde Staten hebben teleurgesteld gereageerd en roepen China op "zijn verplichtingen na te komen" op het gebied van mensenrechten.

