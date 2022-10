Marokkanen grootste groep slachtoffers haatmisdrijven in Spanje

Marokkanen behoren tot de grootste groep buitenlandse slachtoffers van haatmisdrijven in Spanje.

Van de 1.802 haatmisdrijven die in 2021 in Spanje zijn gemeld werden er 181 (10 procent) gepleegd tegen Marokkanen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Spaanse minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens het rapport was 9 procent van de slachtoffers minderjarig en 20 procent in de leeftijden 18 tot 25 jaar. De grootste groep slachtoffers is echter tussen de 26 en 40 jaar oud (45 procent). De meeste daders (75 procent) van alle haatmisdrijven heeft de Spaanse nationaliteit.

Tijdens de presentatie van de nieuwe cijfers zei binnenlandminister Fernando Grande-Markaska dat de politie er steeds vaker in slaagt om haatmisdrijven op te lossen. "Haatmisdrijven zijn acties gericht tegen specifieke mensen, maar hun uiteindelijke doel is ook om gevoelens van angst en onzekerheid op te wekken in de sociale groep waaraan ze worden blootgesteld.



Vreemdelingenhaat en racisme blijven een groeiend probleem in Europa. Het continent is de laatste decennia getuige geweest van een heropleving van extreemrechtse ideologieën. "Haatmisdrijven vormen daarom een ​​ernstige bedreiging voor de veiligheid van de samenleving als geheel, omdat ze het vreedzaam samenleven van burgers ernstig ondermijnen", aldus minister Grande-Markaska.

Spanje huisvest de grootste Marokkaanse gemeenschap van Europa. In januari 2022 verbleven meer dan 880.000 Marokkanen legaal in het land.

