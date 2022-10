Casablanca werkt aan verbod op trekdieren

De autoriteiten in Casablanca willen het gebruik van trekdieren in de stad aan banden leggen.

De gemeente Casablanca is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken om de inzet van paarden en ezels als trekdieren in de openbare ruimte te verbieden.

Het plan werd door burgemeester Nabila Rmili aangekondigd tijdens de reguliere raadsvergadering in Casablanca. Volgens Rmili is het onaanvaardbaar dat in een grote stad als Casablanca het straatbeeld nog wordt bepaald door het gebruik van werkezels en werkpaarden.

De trekdieren zijn al langere tijd een doorn in het oog van andere weggebruikers en inwoners. Ze hinderen het verkeer, zorgen voor stankoverlast en hebben een negatieve impact op het moderne straatbeeld van grote steden.

