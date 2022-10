Marokko en Saoedi-Arabië sluiten luchtvervoersovereenkomst

Marokko en Saoedi-Arabië hebben een overeenkomst gesloten bedoeld om de samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen van de twee landen te verbeteren.

Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Transport en Logistiek donderdag.

De overeenkomst werd getekend door transportminister Mohammed Abdeljalil en zijn Saoedische ambtgenoot Saleh Al-Jasser op de 41e bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) die van 27 september tot 7 oktober in Montreal plaatsvindt.

De overeenkomst moet zorgen voor meer economische samenwerking tussen de twee koninkrijken. Rabat en Riyad willen de betrekkingen hervatten na bijna drie jaar van onderlinge spanningen vanwege de crisis in Libië, de diplomatieke rel met Qatar die resulteerde in de Golfcrisis en onenigheid over het organiseren van het Wereldkampioenschap voetbal in 2026.



Marokko wil het handelsvolume met Saoedi-Arabië de komende 5 jaar verhogen tot 5 miljard dollar. Het huidige handelsvolume bedraagt 1,7 miljard dollar maar beide landen zien mogelijkheden om de economische betrekkingen verder uit te breiden.

Rabat en Riyad sloten in mei een nieuwe energiesamenwerking bedoeld om de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie over hernieuwbare energie te stimuleren. De twee landen gaan daarnaast samenwerken op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal en er wordt gewerkt aan een nieuwe zeeverbinding om de hoge kosten van zeetransport tussen de twee landen te verlagen.

