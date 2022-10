VN-chef Guterres neemt afscheid van referendum-optie in nieuw Sahara-rapport

VN-chef Antonio Guterres heeft in zijn laatste rapport over de situatie in de Westelijke Sahara niet meer gesproken over een referendum.

In het nieuwe rapport stelt Guterres dat oplossingen voor het Sahara-conflict moeten voldoen aan een vijftal resoluties van de VN-veiligheidsraad. Alle aangedragen resoluties dateren van ná 2018 en geen enkele gaat over het houden van een volksraadpleging over het lot van de Sahara.

Zowel de separatisten van het Polisario-Front als Algerije houden al decennialang vast aan het houden van een referendum over de Sahara maar door in het nieuwe Sahara-rapport de referendum-optie te laten vervallen lijkt het erop dat Guterres een volksraadpleging niet meer ziet als een haalbare oplossing voor het Sahara-conflict.

Verrassend is ook dat buurland Algerije meermaals wordt genoemd in het rapport. Algiers heeft altijd volgehouden geen rol te spelen in het conflict in het zuiden van Marokko maar één van de vijf aangedragen VN-resoluties betreft de deelname van Algerije aan de rondetafelgesprekken waar alle betrokken partijen in het Sahara-conflict aan meedoen.



Guterres benadrukt verder de "cruciale rol" die buurlanden spelen bij het vinden van een oplossing en spreekt zijn bezorgdheid uit over de verslechterende betrekkingen tussen Marokko en Algerije. "De dialoog tussen de twee landen is bevorderlijk voor de vrede en veiligheid in de omgeving".

Ommekeer

Van alle VN-rapporten over de Sahara is de laatste verschijning het meest kritisch naar het Polisario-Front. Volgens de VN-chef brengen de Polisario-milities de VN-vredesmissie in gevaar.



In het rapport word het Front opgeroepen om het vrije verkeer van militaire waarnemers, landkonvooien en MINURSO-personeel naar de oostelijke muur niet te beperken.

Tenslotte adviseert Guterres de Veiligheidsraad om de vredesmissie met een jaar te verlengen, tot 31 oktober 2023.

