Mahsa Amini volgens Iraanse lijkschouwer overleden door ziekte

Mahsa Amini overleed volgens een lijkschouwer door ziekte en niet door mishandeling, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA.

De 22-jarige vrouw stierf vorige maand nadat ze werd opgepakt voor het overtreden van de kledingvoorschriften. Sindsdien is het erg onrustig in Iran.

De familie van de Koerdische vrouw wijt het overlijden aan mishandeling door de politie. Amini is volgens het lijkschouwingsrapport overleden na meervoudig orgaanfalen, veroorzaakt door een tekort aan toestroom van zuurstof naar de hersenen, en niet door slagen op haar hoofd en ledematen. Ze zou het bewustzijn hebben verloren door onderliggende ziektes.

Amini's dood heeft in Iran de grootste protestgolf in bijna drie jaar op gang gebracht. Bij de betogingen in het land knippen vrouwen hun haar en verbranden ze hun hoofddoek. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt. Dit weekend worden weer veel protesten verwacht, ook in andere landen.

