Marokko: 1,7 miljard DH voor modernisering universitaire ziekenhuizen

De regering in Marokko gaat 1,7 miljard DH (€ 159 miljoen) investeren om vijf universitaire ziekenhuizen volledig te renoveren.

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid donderdag. De geldinjectie is onderdeel van de grootschalige hervormingen in de zorg die vorig jaar werden aangekondigd

Het geld is bedoeld voor het Hassan II-ziekenhuis in Fez, Ibn Rochd in Casablanca, Ibn Sina in Rabat en de ziekenhuizen Mohammed VI in Marrakech en Oujda. Alle vijf zorginstelling hebben verouderde medische apparatuur en kampen met ernstig achterstallig onderhoud. Volgens zorgminister Khalid Ait Taleb komen de plannen om die reden "op het juiste moment".

Vorig jaar liet het zorgministerie weten dat de beddencapaciteit in ziekenhuizen zal worden uitgebreid met 2.095 bedden. De komst van 16 nieuwe ziekenhuizen in 2022 moet daar bij helpen.

