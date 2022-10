Frankrijk roept Fransen op Iran zo snel mogelijk te verlaten

Frankrijk heeft alle landgenoten opgeroepen Iran zo snel mogelijk te verlaten.

"Elke Franse bezoeker, inclusief die met een dubbele nationaliteit, loopt er het risico te worden gearresteerd, willekeurig te worden vastgezet en mogelijk onderworpen te worden aan een oneerlijk proces", waarschuwde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra deed eerder op de dag hetzelfde. "Het advies is voor Nederlanders die daar zijn om het land te verlaten."

Het Iraanse regime verkeert in een politieke en economische crisis en er wordt hard opgetreden tegen de vele demonstranten in het land. Daarnaast heeft de Iraanse regering in het verleden buitenlanders als gijzelaars en ruilmiddel gebruikt in geschillen met westerse landen.

Twee gevangengenomen Fransen zijn donderdag in Iran getoond op beelden waarop ze bekenden gespioneerd te hebben in Iran. Parijs eist hun onmiddellijke vrijlating.

