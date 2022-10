Zo kijk je vanavond de strijd tussen Badr Hari en Alistair Overeem

Eindelijk is het zover: Badr Hari en Alistair Overeem staan vanavond tijdens Glory Collision 4 in het Arnhemse GelreDome lijnrecht tegenover elkaar.

Het hoofdprogramma van GLORY: Collision 4 start om 20.00 uur Nederlandse tijd. De verwachting is dat Hari en Overeem de ring rond 22.00 uur zullen betreden. Het is de derde keer dat de twee titanen elkaar treffen.

Anders dan voorheen hoef je ditmaal niet aan de pay-per-view om het langverwachte event te zien. Hari en Overeem zijn vanavond gewoon te zien op Videoland. In de zomer maakte de vechtsportorganisatie bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Videoland. "Hun platform heeft een enorm bereik en maakt onze content toegankelijker voor iedereen in Nederland", zei Glory-eindbaas Scott Rudmann.

Glory 81 was het eerste evenement dat via Videoland te zien was. Op 20 augustus stond Nederlander Luis Tavares in Düsseldorf tegenover Sergej Maslobojev uit Litouwen om de wereldtitel in het lichtzwaargewicht. Het gevecht van vanavond markeert het tweede Glory-event dat via Videoland te zien is.

Naast het Badr vs Overeem gevecht zal Super bantamgewicht kampioen Tiffany Van Soes haar titel verdedigen tegen Sarah Moussaddak uit Frankrijk. De prelims zijn te zien vanaf 18:30 uur via het YouTube kanaal van Glory. Het complete vechtschema van vanavond:



Voorprogramma, vanaf 18.30 uur

Serkan Ozcaglayan vs. Cesar Almeida (Middleweight Bout);

Felipe Micheletti vs. Donegi Abena (Light Heavyweight Bout);

Michael Boapeah vs. Sergej Braun (Middleweight Bout).

Hoofdprogramma, vanaf 20.00 uur

Badr Hari vs. Alistair Overeem (Heavyweight Main Event);

Tiffany Van Soest (contender) vs. Sarah Moussaddak (Super Bantamweight Title Bout);

Sergej Maslobojev vs. Tarik Khbabez (Light Heavyweight Title Bout);

Tyjani Beztati (contender) vs. Stoyan Koprivlenski (Lightweight Title Bout);

Petchpanomrung (contender) vs. Abraham Vidales (Featherweight Title Bout);

Levi Rigters vs. Tariq Osaro (Heavyweight Bout).

