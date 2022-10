Nederlandse automobilisten met lege tank gestrand in Frankrijk

Tientallen Nederlandse automobilisten zijn in Frankrijk stil komen te staan met een lege tank, doordat tankstations in het land als gevolg van stakingen geen brandstof meer hebben.

De ANWB meldt dat er sinds vrijdag tientallen hulpvragen zijn gekomen van Nederlanders uit vooral het noorden van Frankrijk en langs de Route du Soleil.

Volgens de ANWB hebben door de stakingen bij olieraffinaderijen steeds minder tankstations voldoende brandstof in voorraad. Bij tankstations die nog wel voldoende brandstof hebben, staan lange rijen.

De ANWB adviseert automobilisten die naar Frankrijk gaan om met een volle tank de grens over te steken. Het advies is de "brandstoftank te vullen in Luxemburg of België en hou informatie over de voorraad bij tankstations goed in de gaten via mon-essence.fr.

Verder waarschuwt de ANWB dat mensen met pech vanwege de brandstofschaarste niet altijd geholpen kunnen worden. "Depanneurs worden op dit moment enkel ingezet bij onveilige situaties langs de snelwegen."

© ANP 2022