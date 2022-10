Erdogan en Poetin mogelijk in gesprek over Oekraïne in Kazachstan

President Poetin gaat volgens het Kremlin op een topconferentie in Kazachstan deze week mogelijk in gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan over een Turks voorstel weer te bemiddelen tussen Rusland en het Westen.

Erdogan is leider van een belangrijke NAVO-lidstaat en probeert al sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland.

Anders dan de westerse landen, heeft Turkije geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Erdogan onderhoudt goede betrekkingen met beide oorlogvoerende landen en kreeg voor elkaar dat verscheping van voedselproducten uit Oekraïense havens buiten het strijdgewoel wordt gehouden. Daar is in juli een tijdelijke overeenkomst over gesloten tussen Rusland, Oekraïne en de VN. Dat akkoord wordt volgens de VN waarschijnlijk verlengd in november.

Woensdag en donderdag is er een Aziatische CICA-topconferentie in de hoofdstad van Kazachstan, Astana. Er zijn 26 Aziatische landen en één Afrikaans land (Egypte) lid van de overleggroep CICA (Conferentie voor interactie en vertrouwenwekkende maatregelen in Azië).



Erdogan en Poetin worden beiden op de conferentie verwacht. Oekraïne weigert onderhandelingen met Poetin, maar het Witte Huis heeft afgelopen weekend gezegd dat de strijdende partijen een weg moeten vinden om de oorlog met onderhandelingen tot een einde te brengen.

Een topman in het Witte Huis. John Kirby, heeft in het weekend gezegd dat de Amerikaanse regering snel een einde wil aan de huidige crisis. "Kiev en Moskou moeten hier een uitweg voor vinden en het pad van de diplomatieke regeling bewandelen".

