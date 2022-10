Wetenschappers staan voor raadsel: meer Saharastof in Spanje dan ooit

Opnieuw worden inwoners van Spanje gewaarschuwd voor grote hoeveelheden woestijnstof in de lucht.

Het meteorologische fenomeen dat in Spanje bekend is onder de naam 'calima' komt het laatste jaar vaker voor dan normaal.

Het gebeurt steeds vaker dat stof uit de Sahara het Spaanse vasteland bereikt en ook de afgelopen dagen is het weer raak. In een groot deel van het Zuid-Europese land is de luchtkwaliteit vorige week flink achteruit gegaan. De autoriteiten in Madrid adviseren inwoners om niet niet langdurig buiten te sporten en mensen met luchtwegaandoeningen worden zelfs geadviseerd een mondkapje te dragen.

'Calima' komt doorgaans relatief weinig voor op het Spaanse vasteland maar dit jaar bereikte de concentratie Saharastof in de atmosfeer recordhoogtes. Woestijnstof komt daarentegen relatief vaker voor op de Canarische Eilanden. De archipel ligt voor de kust van West-Afrika ter hoogte van de Marokkaanse Sahara en bij oostenwind zit er vrijwel altijd woestijnstof in de lucht.



Dat er Saharastof in de lucht zit zie je aan de oranje-bruin gekleurde lucht. Het fenomeen zorg voor mooie taferelen en het lijkt alsof je de wereld door een sepia-filter bekijkt, maar veel stof in de lucht is slecht voor de luchtwegen en als het fenomeen dagen aanhoudt kan het problematisch worden.

Het meest opmerkelijke moment van dit jaar was in maart, toen een deken van stof het straatbeeld in Spanje veranderde in een apocalyptisch oranje-getint schouwspel en het woestijnstof half Europa bereikte. De Saharastof bereikte zelfs Nederland.



Uit een studie van het tijdschrift 'Science Advances' blijkt dat de komst van stof uit de Sahara de afgelopen 5.000 jaar met 400 procent is toegenomen. Het onderzoek toont aan dat de frequentie en intensiteit van het fenomeen in de loop van de tijd kan variëren maar ook beïnvloed kan worden door klimaatverandering.

Ook de toenemende omvang van de woestijn speelt een rol. In de afgelopen 100 jaar is de hoeveelheid zand in de Sahara met tien procent gegroeid, blijkt uit een studie gepubliceerd in 'Journal of Climate'. Doordat de woestijn groeit kunnen er meer stofdeeltjes door luchtstromingen worden vervoerd.

