De Amerikaanse president Joe Biden dreigt met meer maatregelen tegen Rusland, waaronder sancties, vanwege de aanvallen maandag op tal van Oekraïense steden.

Door de aanvallen kwamen meer dan tien mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Biden veroordeelt de aanvallen die de "volslagen wreedheid" van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne aantonen.

"Deze aanvallen doodden en verwondden burgers en vernietigden doelwitten zonder militair doel", aldus de president van het land dat ooit de term 'collateral dammage' in het leven riep. Het dementerende staatshoofd zegt dat de VS en bondgenoten "steun zullen blijven leveren aan de Oekraïense troepen om hun land en vrijheid te verdedigen". En de bereidheid daartoe is volgens hem alleen maar toegenomen.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft geen goed woord over voor de actie van Rusland. "De internationale gemeenschap heeft een verantwoordelijkheid om duidelijk te maken dat president Poetins daden totaal onacceptabel zijn."



Blinken roept andere landen op steun uit te spreken voor Oekraïne. "Het is niet de tijd voor onthoudingen, verzoenende woorden of dubbelzinnigheden onder het mom van neutraliteit." Er is maar een schuldige aan deze oorlog, zegt Blinken, en dat is Rusland.

De buitenlandminister had maandag contact met zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba. Die laat weten dat beiden hebben afgesproken dat Rusland hier niet mee mag wegkomen. "Ik heb een aantal belangrijke kwesties aan de orde gesteld, waaronder het versterken van de defensiecapaciteiten, nieuwe sancties tegen Rusland en Moskou verantwoordelijk houden voor zijn terreurdaden."

