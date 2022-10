IAEA: Iran gaat meer uranium verrijken met nieuwe centrifuges

Iran is van plan om nog meer uranium te verrijken door geavanceerde centrifuges te installeren in een ondergrondse fabriek in Natanz

Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een vertrouwelijk rapport dat maandag is ingezien door persbureau Reuters.

Iran is recentelijk begonnen met het verrijken van uranium met de derde van drie clusters van geavanceerde IR-6-centrifuges die onlangs zijn geïnstalleerd in de fabriek in het midden van het land, staat in het rapport.

Daarnaast heeft Iran het IAEA ingelicht over plannen die het land heeft voor de installatie van nog eens drie clusters van IR-2m-centrifuges, bovenop twaalf centrifuges die al gepland staan.



Het atoomagentschap meldde eind augustus in een rapport dat Iran was begonnen met het verrijken van uranium met de eerste twee clusters, die beiden uranium tot maximaal 5 procent splijtstofzuiverheid verrijken. Het derde cluster is niet gevoed met nucleair materiaal.

De VS zegden het atoomakkoord uit 2015, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

© ANP 2022